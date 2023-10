Regionalbusnetz: Neue Fahrpläne ab 3. November

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

„Am 3. November werden insgesamt 258 konkrete Fahrplanänderungen an 35 Regionalbuslinien im Waldviertel unternommen. Dahinter steckt viel Kleinarbeit der zuständigen Kollegin, die hier ganze Arbeit für die Menschen in der Region geleistet hat“, so VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll.

Aufgrund mangelnder Inanspruchnahme werden manchmal auch einzelne Fahrten aus dem Angebot entnommen und frei werdende Ressourcen anderweitig eingesetzt. Der öffentliche Verkehr werde laufend weiterentwickelt, betont man seitens des VOR: Die Inanspruchnahme des Angebotes werde geprüft, Fahrpläne dem Bedarf angepasst. headtopics.com

Zusätzliche Verbindung von Waidhofen nach Schrems: Fahrt um 11.53 Uhr ab Waidhofen Busbahnhof wird bis Schrems Busbahnhof geführt Verkürzung der Wartezeit nach Unterrichtsende der Volksschule Heidenreichstein Richtung Haslau: Fahrt beginnt um 11.40 Uhr (statt bisher um 11.47 Uhr) in Heidenreichstein Busbahnhof bzw. Fahrt beginnt um 12.40 Uhr (statt bisher um 12.48 Uhr) in Heidenreichstein Busbahnhof

