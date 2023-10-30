48% ارتفاعا بصافي أرباح الدار في الربع الثالث

أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / حققت الدار العقارية "الدار" أداء قويا على صعيد نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري. فقد سجلت “ الدار ” خلال الرابع الثالث ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 48% مدفوعا بالمستويات القياسية لمبيعات المشاريع التطويرية التي بلغت قيمتها 7.8 مليار درهم ما أدى إلى تحقيق مستوى قياسي للمبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى بقيمة 19.4 مليار درهم.

وللتطوير وارتفعت إيرادات شركة الدار للتطوير في الربع الثالث 2023 بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 1.9 مليار درهم، وارتفعت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 12٪ على أساس سنوي لتصل إلى 5.8 مليار درهم. فيما وصلت مبيعات المجموعة إلى 7.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 99٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت مبيعات المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى مستوى قياسياً قدره 19,4 مليار درهم، بزيادة بلغت 109% على أساس سنوي، مدفوعة بإطلاق 11 مشروعاً جديداً منذ بداية العام وحتى تاريخه .

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