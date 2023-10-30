ارتفاع أرباح 'إس تي سي' 38.5% إلى 4.9 مليار ريال بالربع الثالث

" بنسبة 38.49% إلى نحو 4.904 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 3.541 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح"إس تي سي" بنسبة 63.03% مقارنة بصافي ربح نحو 3.008 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.وقالت الشركة في بيان على"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع الأرباح الفصلية، على أساس سنوي، يعود إلى عدة عوامل منها ارتفاع الإيرادات بمبلغ 1.798 مليار ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 1.451 مليار ريال، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 348 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر من العام الجاري، ارتفع صافي أرباح"إس تي سي" بنسبة 17.08% إلى نحو 11.02 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 9.41 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2022.ارتفاع صافي ربح" الصناعات الكهربائية" 139% إلى 56.4 مليون ريال في الربع الثالث headtopics.com

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