أرباح «بروج» 2.62 مليار درهم في 9 أشهر

وسجلت الشركة صافي ربح في 9 أشهر 2.62 مليار درهم (713 مليون دولار)، بتراجع 39%، متأثراً بالانخفاض الملحوظ على أساس سنوي في متوسط أسعار البيع مقارنة بالمستويات الاستثنائية العالية في عام 2022، وقد تم تعويضه جزئياً بنمو حجم المبيعات الإضافية.

ولفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر / أيلول 2023، نمت إيرادات الشركة 6% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 5.51 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، بانخفاض قدره %11 على أساس سنوي. وسجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 1.04 مليار درهم (282 مليون دولار) خلال الربع الثالث بزيادة 22% على أساس ربع سنوي، مدعومة بزيادة حجم المبيعات بنسبة 16%. وعلى أساس سنوي، انخفض صافي الربح بنسبة %9.

ورغم تعرض الإيرادات وصافي الربح في الربع الثالث لبعض الضغوطات نتيجة انخفاض الأسعار في السوق، حققت «بروج» هامشاً قوياً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 40%، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالربع السابق، ما يعكس تحسن كفاءة العمليات التشغيلية. headtopics.com

وكان معدل تحويل التدفقات النقدية قوياً للغاية حيث بلغ 97%، تدفقات نقدية معدلة من الأنشطة التشغيلية بقيمة 2.10 مليار درهم (573 مليون دولار) بزيادة قدرها 15% على أساس ربع سنوي. وقد تم تخفيف الضغوطات الناتجة عن الضعف العام في السوق جزئياً من خلال التأثير الإيجابي لبرنامج تعزيز القيمة، ومن خلال أحجام المبيعات الجيدة نتيجة أداء العمليات القوي.

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