رئيس 'التصنيع الوطنية': نمو الطلب وانتعاش الأسواق مستمران بالربع الرابع

إن نتائج أرباح الشركة للربع الثالث من العام الجاري جاءت جيدة، وكذلك الأداء المتعلق بالإنتاج والمبيعات، وإن كانت الأسعار لا تزال تحت ضغوط كبيرة، ولم تشهد تحسناً، لكن نتائج الأرباح تحسنت بفضل عوامل عديدة.

وأكد الفواز في مقابلة مع"العربية"، اليوم الأحد، أن النتائج المهمة التي حققتها الشركة لعبت فيها إدارة الأصول دوراً مهماً، حيث عملت الشركة على تقليل التكاليف المالية وإدارة تحسين الإنتاج بكفاءة، كما أن الانخفاض في أسعار المدخلات في الصناعات الأولية، لعب دوراً مهماً في النتائج التي تحققت.

وكانت شركة التصنيع الوطنية"التصنيع" أعلنت في وقت سابق اليوم عن قفزة في نمو أرباحها بنسبة 357.31% في الربع الثالث من العام الجاري إلى 78.2 مليون ريال مقابل 17.1 مليون ريال في الربع المقارن من العام الماضي. headtopics.com

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، إن سبب ارتفاع صافي الربح بشكل رئيس يعود إلى ارتفاع حصة الشركة في أرباح المشاريع المشتركة بسبب زيادة الكميات المبيعة لمعظم المنتجات وانخفاض متوسط تكاليف اللقيم وانخفاض صافي تكاليف التمويل وارتفاع الأيرادات الأخرى.

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