هاريس: لا ننوي إرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة

قالت نائبة الرئيس الأميركية كامالا هاريس، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تخطط لإرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة.

وأضافت في مقابلة مع شبكة"سي.بي.إس" CBS الإخبارية أن واشنطن تركز جهودها على منع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.وتابعت:"لا ننوي ولا نعتزم بأي شكل من الأشكال إرسال أي قوات قتالية إلى هنا"، مشيرة أيضا إلى أن الولايات المتحدة"لا تملي على إسرائيل ما يجب أن تقوم به".

وقال أحد المسؤولين إن سفينة باتان موجودة حاليا في البحر الأحمر ومن المتوقع أن تعبر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط قريبا. ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل وحدة مشاة البحرية أقرب إلى لبنان وإسرائيل، حيث دعت الولايات المتحدة مواطنيها إلى مغادرة لبنان، إذ أن أحد الأدوار النموذجية لوحدة مشاة البحرية هو مساعدة المدنيين على الإخلاء.بعد أن وسعت إسرائيل عمليات التوغل البري خلال حربها على غزة التي دخلت أسبوعها الرابع. ولم يوفر البيان مزيدا من التفاصيل، نقلا عن رويترز.، مؤكدا تأييد حماية المدنيين. headtopics.com

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