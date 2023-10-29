لديك وظيفة سانحة.. كيف تتفاوض على راتبك بطريقة احترافية؟

المهنية لأي شخص. أظهر استطلاع حديث لموقع البيانات «ديبول» أن 37% فقط من الأشخاص يتفاوضون على رواتبهم، بينما 18% لا يفعلون ذلك على الإطلاق. والأسوأ من ذلك، أفاد 44% من المشاركين، بعدم طرح موضوع زيادة الراتب مطلقاً.وهذا أمر مفهوم؛ إذ قد يبدو التفاوض على الراتب، أمراً مرعباً، لكن الأمر الأكثر إثارة للرعب، هو عدم القيام بذلك.

صحيح أن ذلك قد يُعرّض فرصك الوظيفية للخطر، لكن من الجدير بالذكر أن دليل الرواتب لعام 2022، الذي أعده موقع «روبرت هاف»، كشف أن عدد عمليات التوظيف، عبر العديد من القطاعات، تجاوز اليوم مستويات ما قبل الجائحة. كما أنه يوجد نقص في العمالة المؤهلة، ما يؤدي إلى مزيد من المنافسة على الكفاءات، وارتفاع مستويات الرواتب.

وسواء أكنت جديداً في سوق العمل أم لديك سنوات من الخبرة، وبغض النظر عن جنسك، سنقدم لك في هذا المقال بعض النصائح؛ لمعرفة كيفية التفاوض على الراتب بشكل فعّال.إن التفاوض على الراتب له فوائد عديدة، تتجاوز زيادة رصيد حسابك المصرفي. إنه يوضح ثقتك بنفسك لأصحاب العمل، ويؤكد قيمتك للشركة. ونظراً لأن معظم أصحاب العمل لا يقومون بالتفاوض على الراتب، فإن عدم طلب زيادة، يعني التخلي عن أرباح مُحتملة. headtopics.com

وقد يؤثر التفاوض على عرض العمل بشكل إيجابي في مستقبلك المالي على المدى الطويل؛ وذلك لأن العلاوات، التي تستند إلى نسبة مئوية من راتبك، ستكون أعلى إذا بدأت براتب أعلى. تجدر الإشارة أيضاً إلى أن رواتبك المستقبلية في الأغلب تتأثر بأرباحك السابقة.1 - كن منفتحاً

خلال مقابلة العمل، من الأفضل أن تتجنب السؤال عن الراتب، إلى أن يتطرق مدير التوظيف لهذا الموضوع. وعندما يتم طرح السؤال عليك، من المهم أن توضح أنك منفتح على التفاوض، بناءً على المسؤوليات المحددة للوظيفة.عندما تتلقى عرض عمل، من المهم تقييم جميع الجوانب المهمة غير الراتب الأساسي. تأكد من الاستفسار عن المكافآت والعمولات وزيادات الرواتب المُحتملة، إضافة إلى المزايا والترقيات وإمكانات النمو الوظيفي. headtopics.com

ويتأثر صافي دخلك السنوي وقدرتك على الإنفاق بكل هذه العوامل. فمثلاً، قد لا تقدم الوظيفة الراتب الذي تتوقعه، ولكن قد تكون مزايا الرعاية الصحية وطب الأسنان للشركة سخية للغاية، ما يوفر لك مبلغاً كبيراً من المال على الفواتير الطبية.كثيراً ما يقال إن المعرفة قوة؛ لذا يُوصى بإجراء بحث شامل حول الرواتب النموذجية للمنصب الذي حصلت عليه للتو. ومن خلال القيام بذلك، ستعزز معرفتك بنطاق التعويض، ويُمكنك التفاوض بثقة أكبر على الراتب الذي تريده.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

شكوك تركية حول الانتشار العسكري الأميركي شرق المتوسط.. وخبير يكشف التفاصيلتطرّق تقرير أميركي نشر على موقع Forbes الشهير لتأثير الهجوم الإسرائيلي على قطاع الغزة، على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا لاسيما وأن أنقرة ا اقرأ أكثر ⮕

طمأن وحذر.. كيف علّق السيسي على سقوط مسيّرات في مصر؟«الخليج» - وكالات دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجميع السبت إلى احترام سيادة مصر وموقفها في المنطقة وذلك في أعقاب سقوط طائرات مسيرة على مدينتين مصريتين تطلان على البحر الأحمر الجمعة. وقال السيسي خلال الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة المنعقد في القاهرة، إن المصريين يجب أن يشعروا بالأمان وإن الجيش قادر على حماية البلاد. اقرأ أكثر ⮕

دراسة علمية تفسّر كيف يفهم الكبار كلام الأطفالموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

البيت الأبيض: ننصح إسرائيل «على انفراد» بشأن الحرب على غزةرفض مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الأحد، الاعتراف بوجود خلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الهجوم العسكري اقرأ أكثر ⮕

منتخب 'الشاطئية' يفوز على نظيره التركي وينافس على البرونزية في 'دولية نيوم'الرياض في 27 أكتوبر / وام / فاز منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية على نظيره التركي (4-2)، بالجولة الثالثة الأخيرة في المجموعة الثانية ببطولة 'نيوم الدولية' بالسعودية. سجل للمنتخب الوطني، كل من علي محمدي (هدفين)، وعبدالله عباس، ووليد بشر. اقرأ أكثر ⮕

العين يستقبل الإمارات.. والجزيرة ضيفاً على خورفكانيسدل الستار مساء اليوم على مباريات المرحلة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين بإقامة 3 مواجهات، سترسم معها ملامح الصراع على القمة، أو في قاع الترتيب. اقرأ أكثر ⮕