لديك وظيفة سانحة.. كيف تتفاوض على راتبك بطريقة احترافية؟

المهنية لأي شخص. أظهر استطلاع حديث لموقع البيانات «ديبول» أن 37% فقط من الأشخاص يتفاوضون على رواتبهم، بينما 18% لا يفعلون ذلك على الإطلاق. والأسوأ من ذلك، أفاد 44% من المشاركين، بعدم طرح موضوع زيادة الراتب مطلقاً.وهذا أمر مفهوم؛ إذ قد يبدو التفاوض على الراتب، أمراً مرعباً، لكن الأمر الأكثر إثارة للرعب، هو عدم القيام بذلك.
صحيح أن ذلك قد يُعرّض فرصك الوظيفية للخطر، لكن من الجدير بالذكر أن دليل الرواتب لعام 2022، الذي أعده موقع «روبرت هاف»، كشف أن عدد عمليات التوظيف، عبر العديد من القطاعات، تجاوز اليوم مستويات ما قبل الجائحة. كما أنه يوجد نقص في العمالة المؤهلة، ما يؤدي إلى مزيد من المنافسة على الكفاءات، وارتفاع مستويات الرواتب.
وسواء أكنت جديداً في سوق العمل أم لديك سنوات من الخبرة، وبغض النظر عن جنسك، سنقدم لك في هذا المقال بعض النصائح؛ لمعرفة كيفية التفاوض على الراتب بشكل فعّال.إن التفاوض على الراتب له فوائد عديدة، تتجاوز زيادة رصيد حسابك المصرفي. إنه يوضح ثقتك بنفسك لأصحاب العمل، ويؤكد قيمتك للشركة. ونظراً لأن معظم أصحاب العمل لا يقومون بالتفاوض على الراتب، فإن عدم طلب زيادة، يعني التخلي عن أرباح مُحتملة. headtopics.com
وقد يؤثر التفاوض على عرض العمل بشكل إيجابي في مستقبلك المالي على المدى الطويل؛ وذلك لأن العلاوات، التي تستند إلى نسبة مئوية من راتبك، ستكون أعلى إذا بدأت براتب أعلى. تجدر الإشارة أيضاً إلى أن رواتبك المستقبلية في الأغلب تتأثر بأرباحك السابقة.1 - كن منفتحاً
خلال مقابلة العمل، من الأفضل أن تتجنب السؤال عن الراتب، إلى أن يتطرق مدير التوظيف لهذا الموضوع. وعندما يتم طرح السؤال عليك، من المهم أن توضح أنك منفتح على التفاوض، بناءً على المسؤوليات المحددة للوظيفة.عندما تتلقى عرض عمل، من المهم تقييم جميع الجوانب المهمة غير الراتب الأساسي. تأكد من الاستفسار عن المكافآت والعمولات وزيادات الرواتب المُحتملة، إضافة إلى المزايا والترقيات وإمكانات النمو الوظيفي. headtopics.com
ويتأثر صافي دخلك السنوي وقدرتك على الإنفاق بكل هذه العوامل. فمثلاً، قد لا تقدم الوظيفة الراتب الذي تتوقعه، ولكن قد تكون مزايا الرعاية الصحية وطب الأسنان للشركة سخية للغاية، ما يوفر لك مبلغاً كبيراً من المال على الفواتير الطبية.كثيراً ما يقال إن المعرفة قوة؛ لذا يُوصى بإجراء بحث شامل حول الرواتب النموذجية للمنصب الذي حصلت عليه للتو. ومن خلال القيام بذلك، ستعزز معرفتك بنطاق التعويض، ويُمكنك التفاوض بثقة أكبر على الراتب الذي تريده.