لينا صوفيا: 'حسن المصري' حقق لي حلمي.. وأتمني تقديم فيلم غنائي راقص

ركة في فيلم"هيبتا"، لتختفي عن السينما لأكثر من 8 سنوات، وتعود هذه الأيام من خلال دورها في فيلم"حسن المصري" مع فريق عمل كانت تتمني العمل معه، ليتحقق أحد أحلامها. ولكنها تتمنى أن تخرج من الشخصيات التي تقدمها لتقدم أدوارا أخرى مختلفة ومتنوعة ما بين الشعبي والغنائي والراقص. إنها الفنانة الشابة لينا صوفيا، التي أشارت في حوارها مع"العربية.نت" إلى سعادتها بالعودة للسينما، كما كشفت عن رغبتها في التعاون مع يسرا وماجد الكدواني.

**الفيلم من إنتاج شركة"أفلام مصر العالمية" التي أسسها المخرج الراحل يوسف شاهين، وكنت أتمنى العمل معهم، بالإضافة إلي تواجد المخرج سمير حبشي كمخرج للعمل، فقد تابعت العديد من أفلامه، فهو بمثابة والدي، وأنا محظوظة بالتعاون معه، فكان يفهم ما أريد بسرعة، وجعلني أظهر في الفيلم بشكل جيد للجمهور بعد غياب كل تلك السنوات، واستفدت بشدة من العمل معه.

ثانيا تصوير الفيلم كان فى فترة الشتاء فى أحد الجبال والجو بارد جدا، ولكن كنت منبهرة بسبب مشاهد الأكشن المدرجة فى الفيلم. **أتمني العمل مع الفنانة يسرا و ماجد الكدواني، سأتعلم منهم الكثير أثناء العمل معهما بالتأكيد، كما إنني أتمني تقديم عمل غنائي راقص أو أقدم دور شعبي أو صعيدي، فأنا أتمني تقديم دور ليس له علاقة بشخصيتي بشدة. فمثلا هذه الأيام أتمنى تقديم نسخة مصرية من مسلسل Gossip Girl بعد نجاح مسلسل"النزوة" المأخوذ عن The Affair، وأريد أن أقدم شخصية"سيرينا" أكثر من"بلير"، بالرغم من التشابه بيني وبين"بلير". headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlArabiya_Brk »

«الملك» يعبر بني ياس بخماسية تاريخيةحقق الشارقة فوزاً تاريخياً على بني ياس 5-0... اقرأ أكثر ⮕

150 فوزاً للوصل في دوري المحترفين | صحيفة الخليجعاش الوصل ليلة سعيدة، بعدما اعتلى صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، ولو مؤقتاً بعد انتهاء اليوم الأول من منافسات المرحلة السادسة، التي حقق فيها فوزاً كبيراً على حتا بخماسية نظيفة اقرأ أكثر ⮕

«الفجيرة للفنون القتالية» يهدي الإمارات 4 ميداليات في الألعاب العالميةحقق لاعبو منتخب الإمارات للمبارزة ونادي الفجيرة للفنون القتالية 3 ميداليات ملونة في دورة الألعاب العالمية القتالية المقامة في السعوديةrn اقرأ أكثر ⮕

لابا «ظاهرة العين» يعود بثنائية ويقترب من «الجلاد»استرد العين زعامة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين مع ختام المرحلة السادسة، حين حقق فوزاً بعشرة لاعبين على ضيفه الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف اقرأ أكثر ⮕

رقم قياسي لهاري كين في الدوري الألمانيحقق هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ رقماً قياسياً بعد الثلاثية التي سجلها في شباك دارمشتات، السبت، في الجولة التاسعة للدوري الألماني لكرة القدم... اقرأ أكثر ⮕

كوريا بطلة مونديال جولف السيدات في أبوظبيحقق منتخب كوريا الجنوبية لقب النسخة ال30 من بطولة العالم لفرق الهواة للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو»، التي اختتمت أمس السبت اقرأ أكثر ⮕