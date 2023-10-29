فيديو| فينيسيوس يتعرض لهتافات عنصرية في الكلاسيكو.. وبرشلونة يحقق

تعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد إلى هتافات عنصرية من مشجعي فريق برشلونة، خلال مباراة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين، السبت.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطه فيكتور بوني المحرر بصحيفة ماركا، والذي وثق هتاف عدد من الأشخاص بهتافات عنصرية ضد فينيسيوس، شبهوه فيها بالقرد. وأكد بوني أن ممثلي اللاعب البرازيلي تواصلوا معه وأكدوا تقدمهم بشكوى إلى الجهات المختصة في إسبانيا، مدعمة بالمقطع الذي التقطه.

من جانبه أصدر نادي برشلونة بيانًا أكد خلاله دفاعه عن مبادئ كرة القدم، وفتح تحقيقًا حول الهتافات التي قد تكون حدثت خلال مباراة الفريق مع ريال مدريد بمدرجات ملعب لويس كومبانيس الأولمبي. يذكر أن ريال مدريد فاز على برشلونة بهدفين سجلهما جود بلينجهام مقابل هدف سجله إلكاي جوندوجان، ليتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن جيرونا. headtopics.com

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