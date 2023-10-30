1.04 مليار درهم صافي أرباح 'بروج' في الربع الثالث بنمو 22%

أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / أعلنت بروج بي ال سي "بروج" إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، عن تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الثالث من عام 2023، مسجلة صافي أرباح بقيمة 1.04 مليار درهم (282 مليون دولار) وذلك عن الربع المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالربع السابق.

6 مليار دولار)، وسجّلت الشركة صافي ربح في الفترة ذاتها بقيمة 2.62 مليار درهم (713 مليون دولار) . وحققت شركة "بروج" معدلات إنتاجية عالية بلغت 104% في إنتاج البولي إيثيلين و109% في إنتاج البولي بروبيلين خلال الربع الثالث من عام 2023.

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