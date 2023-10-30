توقيف ستين شخصاً وإصابة تسعة عناصر من الشرطة بعد اقتحام مطار في داغستان

أفادت السلطات الروسية أن ستين شخصا يشتبه في أنهم اقتحموا مطارا في داغستان بحثا عن إسرائيليين على ما يبدو، أوقفوا فيما أصيبت تسعة من عناصر الشرطة.

وقال الجهاز الإعلامي في وزارة الداخلية الروسية في بيان "حددت هوية أكثر من 150 مشاركا نشطا في الاضطرابات وأوقف ستون منهم" موضحا أن اثنين من عناصر الشرطة الجرحى أدخلوا المستشفى. ودانت الولايات المتحدة "الاحتجاجات المعادية للسامية" التي شهدها مطار في جمهورية داغستان الروسية الأحد بعد أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل، حسب ما أعلنت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.

وكتبت أدريان واتسون على موقع إكس (تويتر سابقا) "تدين الولايات المتحدة بشدة الاحتجاجات المعادية للسامية في داغستان بروسيا". وأضافت "الولايات المتحدة تقف بشكل لا لبس فيه مع المجتمع اليهودي بكامله بينما نشهد تصاعدا عالميا لمعاداة السامية". headtopics.com

واقتحم عشرات المحتجين مساء الأحد مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الغالبية المسلمة في القوقاز، بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل، ما أدى لإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية. ودخل المحتجون مبنى الركاب ووصلوا الى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين اسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثتها وكالة ازفستيا الروسية وقناة "ار تي" وتمّ تداولها على وسائل التواصل.

وأعلنت وكالة الطيران الروسية أنه "في أعقاب اقتحام مجهولين منطقة الملاحة في مطار محج قلعة، تم اتخاذ القرار بإغلاقه موقتا أمام رحلات الوصول والإقلاع"، مؤكدة أن قوات الأمن وصلت الى المكان. ولاحقا أعلنت حكومة جمهورية داغستان الروسية في بيان أن الأجهزة الامنية "تعمل" في مطار محج قلعة، مشيرة إلى "أن الوضع تحت السيطرة".الجيش الإسرائيلي: توجه سكان غزة إلى جنوب القطاع صار الآن أمرا ملحاهيئة الطيران الروسية تغلق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين headtopics.com

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