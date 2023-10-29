قتل جيرانه ودفنهم بمنزله.. ضبط ستيني ارتكب جرائم مروعة بالمغرب

وأوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، شخصاً من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 60 سنة، بعد تورطه في ارتكاب ثلاث جرائم قتل عمد مقرونة بالتمثيل بجثث الضحايا.
وتلقت مصالح الأمن الوطني بلاغاً حول اختفاء الضحية الأولى البالغة من العمر 72 سنة، قبل أن تكشف التحريات تورط جارها في استدراجها إلى منزله الثاني بمنطقة «سيدي حجاج» ضواحي مدينة الدار البيضاء، حيث عمد إلى تصفيتها جسدياً ودفنها بفناء هذا المنزل، وفقاً لهسبريس.
لكن المفاجأة الكبرى كشفتها التحقيقات، حيث تبين تورط المتهم في ارتكاب جريمتي قتل مماثلتين باستعمال الأسلوب الإجرامي نفسه، استهدفتا سيدة ورجلاً من معارفه، عثر على جثتيهما مدفونتين إلى جانب جثة الضحية الثالثة بفناء المنزل نفسه، وببقعة أرضية بالقرب منه. headtopics.com
الإمارات العربية المتحدة عناوين
افتتاحيات صحف الإمارات اليومأبوظبي فى 29 اكتوبر / وام / قالت صحيفة الاتحاد فى افتتاحيتها ليوم تحت عنوان “ مواجهة جرائم الأموال” إن منظومة إماراتية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة، تتميز بالتكامل، وتتسم بالديمومة، لمواجهة هذه الجرائم بأشكالها وأنواعها، انطلاقاً من دور الدولة والتزامها بحماية نزاهة النظام المالي العالمي، وتجسيداً لجهودها بأن... اقرأ أكثر ⮕