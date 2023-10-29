قتل جيرانه ودفنهم بمنزله.. ضبط ستيني ارتكب جرائم مروعة بالمغرب

وأوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، شخصاً من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 60 سنة، بعد تورطه في ارتكاب ثلاث جرائم قتل عمد مقرونة بالتمثيل بجثث الضحايا.

وتلقت مصالح الأمن الوطني بلاغاً حول اختفاء الضحية الأولى البالغة من العمر 72 سنة، قبل أن تكشف التحريات تورط جارها في استدراجها إلى منزله الثاني بمنطقة «سيدي حجاج» ضواحي مدينة الدار البيضاء، حيث عمد إلى تصفيتها جسدياً ودفنها بفناء هذا المنزل، وفقاً لهسبريس.

لكن المفاجأة الكبرى كشفتها التحقيقات، حيث تبين تورط المتهم في ارتكاب جريمتي قتل مماثلتين باستعمال الأسلوب الإجرامي نفسه، استهدفتا سيدة ورجلاً من معارفه، عثر على جثتيهما مدفونتين إلى جانب جثة الضحية الثالثة بفناء المنزل نفسه، وببقعة أرضية بالقرب منه. headtopics.com

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