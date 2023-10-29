قتيل و36 جريحاً بانفجار خلال تجمع ديني في الهند

وقال المدير العام للشرطة في كيرالا درويش صاحب: «قرابة الساعة 09:40 (04:10 ت غ) وقع انفجار في مركز زامرا الدولي للمؤتمرات قتل فيه شخص وأصيب 36 آخرون بجروح ويخضعون للعلاج». وأوضح مصدر من الشرطة المحلية، أن القتيل امرأة ويعاني خمسة جرحى حروقاً بالغة.

وأضاف صاحب: «التحقيق الأولي أظهر أن الانفجار ناجم عن عبوة يدوية الصنع»، مؤكداً: «سنكتشف من يقف وراء كل هذا وسنتخذ تدابير صارمة». وكان أكثر من ألفي شخص يحضرون تجمعاً دينياً لطائفة شهود يهوه في مركز المؤتمرات هذا في كالاماسيري قرب مدينة كوشي الساحلية، عند وقوع الانفجار وسط الحشود. وأضاف صاحب: «ندرس كل الاحتمالات وسنعرف من يقف وراء هذا الأمر».يأتي الانفجار على خلفية توترات تشهدها هذه الولاية المزدهرة جنوبي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 31 مليون نسمة.

ودعا المدير العام للشرطة في ولاية كيرالا «الجميع إلى التزام الهدوء» بعد الانفجار. وطلب صاحب بعدم نشر أي رسائل استفزازية على شبكات التواصل الاجتماعي، لضمان الحفاظ على «السلام» في الولاية.

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