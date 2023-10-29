الجيش الإسرائيلي يقتل خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية

وخلال مواجهات في مخيم عسكر للاجئين في نابلس بشمال الضفة الغربية، قتلت إسرائيل فلسطينيين، والثلاثة الآخرون في مواجهات مع الجيش في بيت ريما شمال غرب رام الله، وفي مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم، وفي تامون في شمال مدينة جنين. وتتراوح أعمارهم بين 29 و35 عاماً.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّ جنوده «ردّوا بإطلاق النار» في بيت ريما بعد إصابتهم بزجاجات حارقة في البلدة. وفي عسكر، وقع «تبادل لإطلاق النار» بين مسلّحين فلسطينيين وقوة إسرائيلية دخلت المخيّم «لهدم منزل» أحد الناشطين، وفق المصدر ذاته.

كذلك، أشار الجيش إلى وقوع اشتباكات مسلّحة مع نشطاء فلسطينيين خلال عملية استهدفت «اعتقال مطلوبين فلسطينيين» في منطقة جنين. وقتل أكثر من 110 فلسطينيين في الضفة الغربية على يد الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول. headtopics.com

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