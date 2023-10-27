القتل.. أسلوب حياة | افتتاحية الخليج

هذا الحادث هو واحد من حوادث شبه يومية في الولايات المتحدة التي تشهد دوامة عنف متكررة يروح ضحيتها مئات الأبرياء من المواطنين في الشوارع العامة والمتاجر والمدارس والجامعات والحدائق. إذ إن هذا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 330 مليون نسمة، فيه حوالي 400 مليون قطعة سلاح، أي إن عدد قطع السلاح أكثر من عدد السكان. لذلك ليس غريباً وقوع 198 عملية إطلاق نار جماعي في الأسابيع ال 19 الأولى من عام 2022 حسب «أرشيف العنف المسلح» الأمريكي.

من الواضح، أن من بين أسباب حيازة هذا الكم الهائل من الأسلحة بأيدي الأمريكيين، أن التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة لعام 1791يحمي حق المواطن في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها، ما جعل من حمل السلاح أسلوب حياة، الأمر الذي أدى إلى حالة من التفلت، وبالتالي تزايد في عمليات القتل العشوائي وجرائم الكراهية لأسباب عرقية أو دينية أو عنصرية أو اجتماعية أو نفسية، من دون القدرة على ضبط عمليات إطلاق النار الجماعية، ما جعل الجرائم في مسار تصاعدي.

لم تفلح كل الجهود للحد من انتشار الأسلحة، ووضع قوانين صارمة لضبطها، إذ تثير قضية الأسلحة انقساماً على أسس حزبية. وأشارت دراسة أجرتها «مؤسسة غالوب» إلى أن الديمقراطيين أجمعوا تقريباً على دعمهم لقوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة، حيث أيد ما يقرب من 91 في المئة وجود قوانين أكثر صرامة، فيما وافق 24 في المئة فقط من الجمهوريين على ذلك. headtopics.com

وعلى الرغم من تصاعد الجرائم والفشل في وضع حد لها، فإن «الجمعية الوطنية للبنادق» تعتبرأقوى جماعة ضغط لحيازة الأسلحة، مع ميزانية كبيرة للتأثيرفي أعضاء الكونغرس في سياسة الأسلحة، ولطالما أنفقت هذه الجمعية مع غيرها من المنظمات ملايين الدولارات في الحملات الانتخابية التشريعية لمجلسي النواب والشيوخ في إطار عملية استقطاب المشرعين للحيولة دون الحد من القوانين المعمول بها لحيازة الأسلحة.

ووفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) فإن جرائم الكراهية زادت 11.6 مقارنة بالعام الماضي، وأغلب هذه الجرائم مدفوعة بتحيزات عنصرية وعرقية ودينية. هذه هي الولايات المتحدة، الدولة العظمى، التي تعطينا دروساً يومية في الحرية وحقوق الإنسان وحقه في الحياة، والقانون الدولي. headtopics.com

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