مدير محاكم دبي يكرّم المنتسبين ببرنامج الدبلوم المهني

27 أكتوبر 2023سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي يكرّم المنتسبين ببرنامج الدبلوم المهني في إعداد القادة من جامعة الشارقةكرّم طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي المنتسبين في برنامج «الدبلوم المهني في إعداد القادة» من جامعة الشارقة، بحضور القاضي/ عمر عتيق المري نائب مدير عام محاكم دبي، وعبد الرحيم حسين أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، وذلك انطلاقاً من استراتيجية محاكم دبي في تكريم أصحاب التميز، لتعزيز البيئة الداخلية المحفزة على الإبداع، ولتحقيق عدالة نافذة...

27 أكتوبر 2023سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي يكرّم المنتسبين ببرنامج الدبلوم المهني في إعداد القادة من جامعة الشارقةكرّم طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي المنتسبين في برنامج «الدبلوم المهني في إعداد القادة» من جامعة الشارقة، بحضور القاضي/ عمر عتيق المري نائب مدير عام محاكم دبي، وعبد الرحيم حسين أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، وذلك انطلاقاً من استراتيجية محاكم دبي في تكريم أصحاب التميز، لتعزيز البيئة الداخلية المحفزة على الإبداع، ولتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية يسهل للجميع الوصول إليها، لتحقيق رؤيتها «محاكم رائدة متميزة عالمياً». وأشار عبد الواحد كلداري مدير إدارة الموارد البشرية إلى أن محاكم دبي حريصة على استثمار كوادرها الداخلية، حيث تعمل على رفع المستوى المعرفي وزيادة الكفاءة لدى الموظفين.

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جائزة أفضل استراتيجية للرفاه الوظيفي لمحاكم دبي خليجياًشاركت محاكم دبي في جوائز الموارد البشرية الخليجية لعام 2023 وحازت جائزة أفضل استراتيجية للرفاه الوظيفي والامتيازات على المستوى الحكومي اقرأ أكثر ⮕

تعاون بين محاكم مركز دبي المالي العالمي و«واحة رأس الخيمة الرقمية»وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي اتفاقية مع «واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية»، لزيادة الوعي والمعرفة بخدمات الاقتصاد الرقمي التي تقدمها المحاكم للشركات والمؤسسات العاملة... اقرأ أكثر ⮕

محاكم مركز دبي المالي العالمي تدعم «واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية»موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

محاكم دبي أفضل استراتيجية للرفاه الوظيفيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

«إقامة دبي» تكرم الفائزين بجائزة راية التميزكرم الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الموظفين المتميزين والقطاعات الحاصلة على أوسمة إقامة دبي للتميز اقرأ أكثر ⮕

شرطة دبي تدعو السائقين إلى توخي الحيطة والحذر في الأجواء الماطرةناشد اللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، السائقين بضرورة أخذ الحيطة والحذر على الطرقات، نظراً للأحوال الجوية الماطرة التي تسيطر على الدولة خلال هذه الفترة... اقرأ أكثر ⮕