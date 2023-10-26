التعاون يفرط بنقاط الخليج ويفشل في احتلال صدارة الدوري السعودي

وقدم التعادل خدمة جيدة للنصر والأهلي إذا حققا العلامة الكاملة أمام الفيحاء والهلال على التوالي، حيث سيصعد الأول إلى الوصافة والثاني للمركز الثالث.

وخسر التعاون 4 نقاط نتيجة التعادل في جولتين على التوالي أمام الاتحاد والخليج ،في حين خرج الأخير بنقطة ثمينة رافعاً رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر . تقدم أصحاب الأرض عن طريق رأسية المدافع البرازيلي لوبيز في الدقيقة 35 وبعد دقيقتين وبنفس الطريقة من ضربة ركنية أدرك البرازيلي جواو التعادل للضيوف.

وحقق ضمك فوزه الثالث في البطولة على حساب الأخدود 2-0 على ملعب الأول بخميس مشيط ليصبح رصيد الأول 13 نقطة تاسعاً وبقي الضيوف على 7 نقاط في المركز الرابع عشر.وسيلعب التعاون في الجولة الثانية عشرة أمام ضمك ، ويلتقي الخليج مع النصر ،ويواجه الأخدود فريق أبها. headtopics.com

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