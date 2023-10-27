«برامج تواصل».. أموال مشبوهة وغراميات وابتزاز

، بالأمر السهل؛ إذ كان لا بد من اختيار اسم مستعار، تفرضه طبيعة هذه المنصات والبرامج، وشراء الهدايا من عملات رقمية، وإرسالها إلى المذيعة، وحضور النقاشات والتحاور؛ لمعرفة الأسرار والخبايا، وتفاصيل هذا العالم المثير للدهشة والريبة. هذه العالم قائم على فكرة بسيطة: «امتلكي هاتفاً وتزيني وتحاوري مع الضيوف، وسوف يدعمونك بالهدايا، وستحصلين على الراتب بالدولار، بكل سهولة ومن بيتك». وطبيعي أن يتطلب تحقيق ذلك، بعض التصرفات والأفعال التي سيأتي ذكرها خلال هذا التحقيق الاستقصائي.

وتتفاوت أسعار الهدايا بين البرامج والمنصات، ويُقسم مردودها بين المذيعة التي تنال في الأغلب من 50% إلى 60% مقابل 20% للوكالة التابعة لها، ومثلها للبرنامج والشركة الأم، ولو افترضنا أن مذ يعة حققت مليون ماسة في الشهر، قيمتها وفق الجداول التي تحددها الشركة 15 ألف دولار، يحصل الوكيل الذي تتبعه المذيعة على 3000 دولار، والشركة أو البرنامج على مثلها من دون أي مجهود من الطرفين الأخيرين؛ وذلك عن مذيعة واحدة، فما بالكم إذا كانت الوكالة تضم 40 أو 50 مذيعة ومذيعاً، ومتوسط رواتبهم بين 500 و10 آلاف دولار؟...

في برنامج اسمه «بارتي ستار» تحصل المذيعة أو المذيع على 60% من قيمة الماسات، وتذهب 20% للوكيل، ومثلها للبرنامج، وحصلت مذيعة على إجمالي 70 مليون ماسة من 8 داعمين؛ أولهم ساندها ب 7. headtopics.com

وأوضحت: أحياناً يدخل بثي شخص ما يتكلم بأسلوب غير لائق، وأصده وأعرف أنه يحاول أن يفرض عليَّ سلوكاً سيئاً، مقابل الدعم، فما يكون منه إلا أن يقوم بما يُسمى «التحفيل»؛ بمعنى أنه يتكلم عني بشكل غير لائق في بث آخر، ويرسل «بوستات» مزيفة تتسبب بالإساءة لي.

«فراولة»، تؤكد أنها حصلت على ليسانس آداب، ولم تعمل، جذبها شخص إلى برنامج، فأجرت عملية تجميل، ووضعت أفخر أنواع الزينة وهي الآن تحقق 1500 دولار شهرياً. وأشارت إلى أن المذيعات لا يفصحن عن معلومات وبيانات شخصية عن أسمائهن الحقيقية، وحالاتهن الاجتماعية إلا للمقربين فقط في البرنامج. headtopics.com

وفي برنامج «لايكي» وصل الأمر إلى اعتداء ومحاولة قتل المذيع المصري «بكار الأهلاوي»؛ نتيجة خلافات وتداول معلومات وشائعات عن علاقات مشبوهة، ودعم مجهول المصدر، بما أساء إلى طرف آخر، فأرسل «بلطجية» بعد أن عرف عنوان المذيع «بكار» الذي وثق الجريمة في بث مباشر كان مفتوحاً حين وقعت الحادثة.

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