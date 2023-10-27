«ثلاثي الوهم».. «قضاء أبوظبي» تنشر قصة لشاب وقع في فخ إعلان زواج

«خطابة وعروس ومأذون» نصبوا شباك الخديعة بإعلانات ترويجية على صفحات التواصل الاجتماعي تعرض التوسط بين من يريدون الزواج ليقع الضحية في فخ الاحتيال والاستيلاء على الأموال.

وقالت الدائرة في المنشور التوعوي: «يبدو أن الاحتيال الإلكتروني لا تتوقف أساليبه عن التجديد لإيقاع ضحاياه، ففي هذه المرة يرتبط الواقع الافتراضي بالفعلي في ثلاثي متشابك يحيكون قصة وهمية بكل احترافية، تبدأ من حسابات خطابة على مواقع التواصل الاجتماعي لتتحول إلى لقاء مع العروس للتعارف ومن ثم الاتفاق على المهر ودفع جزء منه لإتمام مراسم الزواج، ليؤيد ذلك منتحل صفة مأذون لتكتمل القصة الخيالية ويقع الضحية في فخ الاحتيال».

وسردت الدائرة القصة: «بأن (ثلاثي الوهم) يجتمع مع خطّابة وعروس ومأذون، جمعيهم وهميون ينصبون شباك الخديعة بإعلانات ترويجية على صفحات التواصل تعرض التوسط بين من يريدون الزواج، ليتواصل الضحية مع الخطّابة التي ترسل مواصفات الفتاة المراد خطبتها، وبعد الموافقة تطلب عمولتها لتنظيم اللقاء بين الشاب والفتاة، لكن هذه المرة لا تختفي بعد تسلم الأموال كما جرت العادة في كثير من حالات الاحتيال، لكنها تستكمل عمليتها بترتيب المقابلة لترفع حصيلة هذا المخطط الإجرامي». headtopics.com

وتابعت: «ما إن تحضر العروس في أبهى حلة لتبهر المتقدم للخطبة فلا يتمالك نفسه إلا بالموافقة والحديث عن الترتيبات اللاحقة، لتخبره بضرورة دفع جزء من المهر في أول لقاء لضمان الجدية، وعندما تنتابه الدهشة من هذا التصرف، تقترح فوراً الاستعانة بمأذون لسؤاله عن جواز ذلك، وبمجرد أن تشرع بالاتصال بهذا الشخص وفق الاتفاق المسبق بينهما يسارع بتأييد كل كلامها، فيبادر الشاب إلى منح الأموال لعروسه، لتتبدد بعدها كل الأحلام ويختفي الجميع لتقاسم الأموال المستولى عليها».

وذكرت الدائرة: «بعد أن يفيق الضحية من صدمته مع محاولاته المتكررة للتواصل معهم ولا يجد رداً فجميع الهواتف مغلقة، يكتشف لحظة الحقيقة وبأنه قد تعرض للنصب والاحتيال، ليبلغ الجهات المختصة التي باشرت إجراءاتها بالبحث والتحري عن المحتالين، وبضبطهم اعترفوا بالواقعة واستيلائهم على المبالغ المالية، لتقضي المحكمة بإدانتهم». headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

خطابة وعروس ومأذون .. ثلاثي الوهم للإيقاع بالضحاياموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

«قضاء أبوظبي» تناقش تنفيذ تعديلات قانوني «العمل» و«الخدمة المساعدة»موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

'قضاء أبوظبي' تناقش آليات تنفيذ تعديلات قانوني 'العمل' و'الخدمة المساعدة'أبوظبي في 26 أكتوبر / وام / نظمت دائرة القضاء - أبوظبي، حلقة نقاشية حول 'آليات تنفيذ التعديلات الواردة في قانون العمل وقانون الخدمة المساعدة'، بهدف توحيد الاتجاهات القضائية بما يتواءم مع المستجدات التشريعية التي تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2024. اقرأ أكثر ⮕

"قضاء أبوظبي" تناقش آليات تنفيذ تعديلات قانوني العمل والخدمة المساعدةأبوظبي - وام نظمت دائرة القضاء - أبوظبي، حلقة نقاشية حول "آليات تنفيذ التعديلات الواردة في قانون العمل وقانون الخدمة المساعدة"، بهدف توحيد الاتجاهات القضائية بما يتواءم مع المستجدات التشريعية التي تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2024. اقرأ أكثر ⮕

التعاون يسقط في فخ التعادل مع الخليج ويفرط في تضييق الخناق على الهلال المتصدر بالدوري السعوديموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

'صحة أبوظبي' ترصد مخالفات وتُغلق منشأتين صحيتين مؤقتاًأبوظبي في 27 أكتوبر / وام / أغلقت دائرة الصحة - أبوظبي منشأتين صحيتين مؤقتاً عقب رصد فريق جودة الرعاية الصحية في الدائرة، لعدد من المخالفات لدى المنشأتين. اقرأ أكثر ⮕