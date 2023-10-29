محمد صلاح يحقق رقماً فريداً في «أنفيلد»

حسم ليفربول اللقاء في شوطه الأول بعدما أنهاه متقدماً بهدفين نظيفين سجلهما في غضون أقل من أربع دقائق، الأول عبر البرتغالي ديوغو جوتا الذي كان في المكان المناسب لمتابعة كرة صدها الحارس للأوروغوياني داروين نونييس إثر هجمة مرتدة سريعة (31)، والثاني عبر الأخير بالذات بعدما وصلته الكرة من عرضية للمجري دومينيك سوبوسلاي (35).

وانتظر فريق كلوب حتى الشوط الثاني لتسجيل الهدف الثالث عبر المصري محمد صلاح الذي استفاد من خطأ فادح للحارس الأمريكي مات تورنر الذي خرج من منطقته لمحاولة قطع كرة طويلة من سوبوسلاي، لكنه لم يصل إليها ما فتح الطريق أمام «الفرعون» كي ينفرد بالمرمى ويسجل في الشباك الخالية (77)، رافعاً رصيده الشخصي الى 8 أهداف في الدوري هذا الموسم و10 في جميع المسابقات.

وحسم النجم المصري النقاط الثلاث لفريقه ليرفع رصيده إلى 23 في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن توتنهام المتصدر. وكشفت الإحصائيات أن محمد صلاح أصبح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في كل من المباريات الخمس الافتتاحية على أرضه«أنفيلد رود» في الدوري الإنجليزى. headtopics.com

وجاء صلاح ثالثاً فى القائمة بعد ثنائي ليفربول السابقين هاري تشامبرز الذى حقق الرقم عام 1922، وجون ألدريدج عام 1987.

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