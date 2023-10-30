3 مليارات درهم أرباح «الدار» 9 شهور بنمو 41 %.. و19.4 مليار مبيعات قياسية

حققت الدار العقارية نتائج تاريخية، مسجلة 3 مليارات درهم أرباح في 9 شهور بنمو 41 %، فيما سجلت مستوى قياسي لمبيعات المشاريع التطويرية بقيمة 7.8 مليار درهم خلال الربع الثالث، مما أدى إلى تحقيق مستوى قياسي للمبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى بقيمة 19.4 مليار درهم، مع إطلاق 11 مشروعاً جديداً منذ بداية العام وحتى تاريخه.

بلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية قيد التنفيذ 29.1 مليار درهم، والتي من المقرر تسليمها خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.قاعدة متنامية من المشترين الدوليين والمقيمين في دولة الإمارات الذين مثلوا %60 (10.3 مليار درهم) من المبيعات في الدولة منذ بداية العام وحتى تاريخه مع نمو المبيعات الخارجية للمجموعة بنسبة 160% لتصل إلى 4.6 مليار درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه.

الأداء القوي يعكس استمرار جاذبية مشاريع الدار وبروز أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار، والتي من المتوقع أن تزداد مع إطلاق أول مشاريع الدار التطويرية خلال شهر أكتوبر في دبي ورأس الخيمة. أعلنت الدار مؤخراً عن أول مشروع سكني لها في دبي - جنان من الدار - ومن المقرر أن يبدأ الإطلاق. العام في 31 أكتوبر. headtopics.com

نمو قوي من العمليات الاعتيادية في محفظة الدخل المتكرر مدفوعاً بقوة الأداء التشغيلي، وأداء الاستحواذات الأخيرة فاق التوقعات مما ساهم بشكل إيجابي في صافي الربح. مركز سيولة قوي للشركة مع احتفاظها ب 3.9 مليارات درهم كارصدة نقدية غير مقيدة بالإضافة إلى تسهيلات مصرفية غير مسحوبة بقيمة 5.9 مليارات درهم ستواصل الدار مستندة إلى سجلها القوي والناجح في تنفيذ استراتيجية النمو والتوسع استكشاف أفضل الفرص المتاحة لاستثمار المزيد من رأس المال بنهج مدروس ومنضبط محلياً ودولياً.

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