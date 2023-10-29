فيديو| مقتل 12 شخصاً بتحطم طائرة في ولاية أكري البرازيلية

وذكرت حكومة ولاية أكري، في بيان، أن الطائرة التي تديرها شركة محلية تحطمت بعد إقلاعها مباشرة مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها ومنهم رضيع. وقالت إن الطائرة كانت متجهة إلى بلدة إنفيرا الصغيرة في ولاية أمازوناس.

وذكرت حكومة ولاية أكري، في بيان، أن الطائرة التي تديرها شركة محلية تحطمت بعد إقلاعها مباشرة مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها ومنهم رضيع. وقالت إن الطائرة كانت متجهة إلى بلدة إنفيرا الصغيرة في ولاية أمازوناس.

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مقتل 28 شخصاً وإصابة 60 آخرين بحادث مروري في مصرذكرت وسائل إعلام رسمية مصرية أن نحو 28 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 60 آخرون السبت في حادث تصادم بين عدة سيارات في محافظة البحيرة على بعد نحو 132 كيلومترا شمالي العاصمة القاهرة.ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن مصادر بالشرطة قولها إن التصادم وقع بسبب تسرب زيت من سيارة مما أدى إلى اشتعال النيران في بعض السيارات. اقرأ أكثر ⮕

مقتل 28 شخصاً وإصابة 60 آخرين بحادث مروري في مصرذكرت وسائل إعلام رسمية مصرية أن نحو 28 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 60 آخرون السبت في حادث تصادم بين عدة سيارات في محافظة البحيرة على بعد نحو 132 كيلومترا شمالي العاصمة القاهرة.ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن مصادر بالشرطة قولها إن التصادم وقع بسبب تسرب زيت من سيارة مما أدى إلى اشتعال النيران في بعض السيارات. اقرأ أكثر ⮕

مقتل وإصابة 20 شخصاً بإطلاق نار على محتفلين في فلوريداقالت الشرطة الأمريكية: إن إطلاق نار وقع وسط احتفالات بعيد «الهالوين» في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بالقرب من سلسلة من الحانات اقرأ أكثر ⮕

قبل انتحاره.. مرتكب مذبحة ماين الأمريكية عانى جنون العظمةأعلنت شرطة ولاية ماين الأمريكية، السبت، أن مطلق النار داخل صالة بولينج الذي أودى ب18 شخصاً قبل اقرأ أكثر ⮕

انفجار كارثي بمنجم يودي بحياة العشرات في كازاخستانأعلنت كازاخستان، أمس السبت، أن 32 شخصاً لقوا حتفهم في انفجار عنيف بمنجم مملوك من مجموعة... اقرأ أكثر ⮕

القتل.. أسلوب حياة | افتتاحية الخليج«ابقوا في منازلكم واغلقوا الأبواب..هناك شخص يطلق النار». هذا إنذار ليس في حالة حرب، إنه أمر من شرطة ولاية مين الأمريكية للناس كي يبقوا في منازلهم وعدم الخروج، بعد حادث إطلاق نار عشوائي وقع قبل ثلاثة أيام، في ثلاثة أماكن متفرقة بمدينة لويستون قتل فيه 22 شخصاً وجرح ما بين 50 و60 شخصاً. اقرأ أكثر ⮕