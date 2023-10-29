فرنسا تطالب إسرائيل بحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية

قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأحد إن هناك حاجة لوقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية والذي تسبب في مقتل وتشريد العديد من المدنيين الفلسطينيين في الأيام القليلة الماضية.الصليب الأحمر يطالب المجتمع الدولي بعدم التغاضي عن الوضع الكارثي في غزة

قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأحد إن هناك حاجة لوقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية والذي تسبب في مقتل وتشريد العديد من المدنيين الفلسطينيين في الأيام القليلة الماضية.الصليب الأحمر يطالب المجتمع الدولي بعدم التغاضي عن الوضع الكارثي في غزة

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مستوطنون يستغلون حرب غزة لطرد الفلسطينيين من قراهم في الضفة الغربيةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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