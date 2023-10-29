مدعي «الجنائية الدولية» يزور رفح ويأمل زيارة غزة وإسرائيل

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في غزة إلى 7703 قتلىأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 7703 قتلى، منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر اقرأ أكثر ⮕

مؤسسات مصرية: أطنان المساعدات بانتظار العبور وغزة تحتاج 200 شاحنة يومياًكشفت مؤسسات خيرية مصرية أن قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية جاهزة لدخول قطاع غزة وتنتظر فقط السماح والإذن لها لعبور معبر رفح البري.وأكد بنك الطعام المصر اقرأ أكثر ⮕

قطع اتصالات في غزة.. العفو الدولية تحذر ومخاوف على الصحافيينمع استمرار التصعيد، حذرت منظمة العفو الدولية اليوم السبت من أن المدنيين في قطاع غزة يتعرضون لخطر غير مسبوق مع قطع إسرائيل وسائل الاتصال وتوسع الهجمات البري اقرأ أكثر ⮕

«حماس»: نبحث عن مكان ثمانية رهائن روس-إسرائيليين للإفراج عنهمأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق الذي يزور موسكو... اقرأ أكثر ⮕

الدفاع المدني: الضربات الإسرائيلية تغير ملامح غزة وتدمر مئات المبانيأفاد الدفاع المدني في قطاع غزة، السبت، أن الضربات الإسرائيلية الليلة الماضية «دمرت كلياً» مئات المباني في غزة اقرأ أكثر ⮕

'عجمان الاجتماعية' تشارك في حملة 'تراحم من أجل غزة'عجمان في 28 أكتوبر / وام / شارك جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حملة ' تراحم من أجل غزة ' والتي تستهدف دعم المتأثرين في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕