تظاهرات في الضفة الغربية ودول عربية دعماً لغزة

هجوم حركة حركة «حماس» في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري على جنوبي إسرائيل.وحمل عدد منهم أعلام الحركة التي نادراً ما كان يُسمح بها في الضفة الغربية، وهتفوا أيضاً «طوفان الأقصى جايين تنحررها فلسطين، طوفانك يا محمد ضيف»، إشارة إلى قائد الجناح العسكري للحركة.

كذلك ارتفعت رايات لحركة فتح، ورايات تمثل فصائل فلسطينية أخرى خلال التظاهرة التي شارك فيها نساء وأطفال ورجال دين مسيحيون ومسلمون. وقال فخري البرغوثي إن الفلسطينيين في الضفة الغربية «بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد بشأن الحرب في غزة، خاصة أن الأنظمة العربية ليس لها وجود». وأضاف البرغوثي: «الضفة الغربية لم تقم بدورها في دعم المقاومة، على السلطة الوطنية أن تطلب من الناس النزول إلى الشوارع تضامناً مع غزة».

وقال الطبيب ممدوح العكر: «الحرب التي تجري في غزة هي حرب ضد كل الفلسطينيين»، مضيفاً «الكل محبط أمام هذه المذابح وهذا السكوت الدولي».وفي القدس الشرقية، دخل نحو خمسة آلاف شخص المسجد الأقصى الجمعة في وقت الصلاة، وفق مسؤول في الأوقاف الإسلامية، وسط انتشار كثيف جداً للشرطة. وأقيمت حواجز أمنية أمام بوابات المسجد، وكان عناصر الشرطة وحرس الحدود الإسرائيليون ينتقون الأشخاص الذي يمكنهم الدخول. headtopics.com

ولا تزال الحركة بطيئة جداً في شوارع البلدة القديمة منذ بدء الحرب، وفتح عدد قليل من المحال التجارية أبوابه، بينما ساد التشنج المنطقة. وبعد منع مصلين من الدخول حصلت مواجهة عند باب الأسباط، وضرب عناصر من حرس الحدود شباناً بالهراوات.

وفي حي واد الجوز القريب من أسوار القدس أدى مصلون الصلاة في الشارع، ورشقتهم الشرطة بالمياه الآسنة وبالغاز المسيل للدموع.شارك أكثر من خمسة آلاف شخص في تظاهرة في عمان تضامناً مع الفلسطينيين وتنديداً بتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. وانطلقت التظاهرة من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط وجود أمني كثيف. headtopics.com

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «المقاومة طريق التحرير» و«الشعب الأردني مع المقاومة»، إلى جانب صور للرئيس الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كتب عليها «شركاء في الجريمة». كذلك، حمل متظاهرون أعلاماً فلسطينية وأردنية.- «للإخوة المرابطين في غزة»وفي اليمن نظمت تظاهرة واسعة في العاصمة صنعاء، حيث تجمع آلاف المتظاهرين بعد الصلاة حاملين الأعلام الفلسطينية وهاتفين ضد إسرائيل والدعم الأمريكي لها.

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