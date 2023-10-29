واشنطن تدعو إلى كبح جماح المستوطنين في الضفة الغربية

حثّت الولايات المتحدة، الأحد، إسرائيل على «التمييز» في عملياتها العسكرية بين حماس والمدنيين الفلسطينيين، في وقت يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه وعملياته البرية في قطاع غزة، كما دعت إلى «كبح جماح» عنف المستوطنين المتطرفين ضد الأبرياء في الضفة الغربية.

وصرح مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جايك سوليفان لشبكة «سي إن إن»: ما نعتقده هو أنه في كل ساعة وكل يوم من هذه العملية العسكرية، يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ كل التدابير الممكنة المتوفرة لديها للتمييز بين حماس والمدنيين».

ودعا سوليفان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى «كبح جماح» عنف المستوطنين المتطرفين ضد الأبرياء في الضفة الغربية.

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