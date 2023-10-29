متظاهرون يقتحمون مطاراً في داغستان بعد أنباء عن هبوط طائرة من إسرائيل

ودخل المتظاهرون مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة، بحثاً عن مسافرين إسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثتها وكالة «ازفستيا» الروسية، وقناة «آر تي» وتمّ تداولها على وسائل التواصل. وأعلنت وكالة الطيران الروسية أنه «في أعقاب اقتحام مجهولين منطقة الملاحة في مطار محج قلعة، تم اتخاذ القرار بإغلاقه مؤقتاً أمام رحلات الوصول والإقلاع»، مؤكدة أن قوات الأمن وصلت إلى المكان.

ودخل المتظاهرون مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة، بحثاً عن مسافرين إسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثتها وكالة «ازفستيا» الروسية، وقناة «آر تي» وتمّ تداولها على وسائل التواصل. وأعلنت وكالة الطيران الروسية أنه «في أعقاب اقتحام مجهولين منطقة الملاحة في مطار محج قلعة، تم اتخاذ القرار بإغلاقه مؤقتاً أمام رحلات الوصول والإقلاع»، مؤكدة أن قوات الأمن وصلت إلى المكان.

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