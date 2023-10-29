الجيش الإسرائيلي يكشف عدد المحتجزين لدى حماس

وفي مؤتمر صحافي ،وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري: "ملتزمون بالعمل على تحرير المحتجزين في غزة".

وكان هغاري قد دعا سكان غزة لإخلاء شمال القطاع قبيل عملية عسكرية وشيكة، مؤكدا ان هدفها القضاء على حماس.كما أشار في وقت سابق إلى نجاح استهداف قيادات من حماس متورطة في هجمات 7 أكتوبر.

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