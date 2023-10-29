إنذار إسرائيلي بإخلاء مستشفى في غزة.. وقصف متواصل في محيطه

وأكدت الجمعية في بيان أن إسرائيل تتعمد إطلاق صواريخ مباشرة بجوار مستشفى القدس بشكل متواصل، بهدف إجبار الكادر الطبي والنازحين والمرضى على إخلاء المستشفى، ما ألحق أضراراً بالغة في أقسام المستشفى، وعرض الأهالي والمرضى للاختناق.
وأعلنت تلقيها اتصالين هاتفيين بلهجة تحذيرية حادة من قبل السلطات الإسرائيلية ينذران إدارة المستشفى بإخلائه فوراً، موضحة أنه يأوي نحو 14 ألف نازح. وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن المستشفى تلقى هذه الاتصالات وأنه يجب إخلاء الناس إلى جنوب قطاع غزة.
ويقع المستشفى الذي يحوي 200 سرير في منطقة تل الهوى بمدينة غزة. ووزعت الجمعية مقاطع فيديو تظهر آثار القصف في محيط المستشفى، تظهر تصاعد الغبار الذي تسبب في حالات اختناق وسط النازحين وحالة من الفوضى. وقال مدير المستشفى بشار مراد: «تلقينا اليوم تهديدات شديدة اللهجة من إسرائيل بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس كونه سيتم قصفه». headtopics.com
وحذّر من أن مئات الجرحى والمصابين والمرضى يتلقون العلاج داخل المستشفى، وفي غرفة العناية المركزة، والأطفال في الحضانات، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لضمان حماية المدنيين ومرافق الجمعية وطواقمها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
واعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن التقارير المتعلقة بتهديد المستشفى تثير قلقاً بالغاً. وأضاف يدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «نكرر، من المستحيل إخلاء المستشفيات المكتظة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر». headtopics.com
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