«نددت بوضع إنساني كارثي».. النرويج: رد إسرائيل في غزة غير متكافئ

صرح رئيس وزراء النرويج يوناس غار، الأحد، أن رد الجيش الإسرائيلي في غزة على الهجوم الذي شنته حركة حماس غير متكافئ، مندداً بوضع إنساني «كارثي».

وقال يوناس غار ستور لإذاعة «إن آر كي» العامة: إن «القانون الدولي ينص على أن رد الفعل يجب أن يكون متكافئاً. يجب أخذ المدنيين في الاعتبار، والقانون الإنساني واضح للغاية بشأن هذا الموضوع. أعتقد بأنه تم تجاوز هذا الحد بشكل كبير».وأضاف أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وأنا أدرك أنه من الصعب للغاية الدفاع عن النفس ضد هجمات شُنت من منطقة مكتظة بالسكان مثل غزة.

والقرار غير الملزم الذي عارضته إسرائيل والولايات المتحدة، أيّده 120 عضواً وعارضه 14، فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضواً في الجمعية العامة. وأكد ستور: «نحن أصدقاء إسرائيل وندين الهجوم الذي نفذته حماس قبل ثلاثة أسابيع. ونطالب أيضاً بإطلاق سراح الرهائن، لكن يجب أن نعبر عن أنفسنا بوضوح». وأضاف: «أن الوضع كارثي، وأعتقد بأنه ينتهك بوضوح ما نسميه قواعد الحرب أو القانون الإنساني». headtopics.com

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