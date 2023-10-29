الجيش الإسرائيلي يزيد عدد قواته في قطاع غزة

وقال الجنرال دانيال هغاري خلال إحاطة تلفزيونية «قمنا خلال الليل (السبت الأحد) بزيادة دخول قوات (الجيش الإسرائيلي) إلى غزة وانضمت إلى القوات التي تقاتل هناك».

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت السبت، أن الحرب مع حماس في غزة «دخلت مرحلة جديدة»، بعد ليلة من القصف الكثيف للقطاع المحاصر والاشتباكات على الأرض مع مقاتلي الحركة. ويشن الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مدمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق ومباغت شنته حركة حماس على إسرائيل وأسفر عن مقتل 1400 شخص.

وفي قطاع غزة قتل أكثر من 7703 أشخاص، معظمهم مدنيون، وبينهم أكثر من 3500 طفل، بحسب وزارة الصحة في غزة.وأضاف المتحدث العسكري «نزيد تدريجياً العمليات البرية ومدى انتشار قواتنا في قطاع غزة».

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