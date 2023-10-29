الحرب على غزة.. إسرائيل تشن حملة برية في المرحلة الثانية

شن الجيش الإسرائيلي عمليات برية ضد حركة حماس في غزة الأحد، فيما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمرحلة الثانية من الحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في تل أبيب السبت، نبه نتنياهو الإسرائيليين إلى توقع حملة «طويلة وصعبة»، لكنه لم يصل إلى حد وصف التوغلات الحالية بأنها اجتياح. وقال مسؤولون أمريكيون، إن بعض مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن نصحوا نظراءهم الإسرائيليين بتأجيل شن هجوم فوري شامل.

وقال نتنياهو للصحفيين «هذه هي المرحلة الثانية من الحرب التي أهدافها واضحة وهي تدمير قدرات حركة حماس وإعادة الرهائن، نحن فقط في البداية». وتؤيد الدول الغربية بشكل عام ما تقول إنه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولكن هناك غضباً دولياً متصاعداً بسبب عدد ضحايا القصف، فيما تتزايد الدعوات إلى هدنة إنسانية للسماح بوصول المساعدات إلى المدنيين في غزة وتخفيف الأزمة الإنسانية. headtopics.com

ومع تحول العديد من المباني إلى أنقاض وصعوبة العثور على مأوى، يعاني سكان غزة نقص الغذاء والماء والوقود والأدوية، وتفاقمت محنتهم منذ ليلة الجمعة عندما انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت، وأعقب ذلك قصف عنيف طوال الليل، واستمر انقطاع الاتصالات حتى اليوم الأحد.قال الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل أرسلت قوات ودبابات إلى غزة مساء الجمعة، مع التركيز على البنية التحتية بما في ذلك شبكة الأنفاق الواسعة التي بنتها حماس، ولم يقدم تفاصيل عن حجم الانتشار.

لكن الفلسطينيين يقولون إنه لا يوجد مكان آمن، حيث دمرت القنابل أيضاً المنازل في جنوب القطاع المكتظ بالسكان. وعرض الملياردير إيلون ماسك شبكة تشغيل خدمة ستارلينك للاتصالات عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركته سبيس إكس في غزة لمنظمات الإغاثة المعترف بها دولياً. headtopics.com

وقال مصدر مطلع على المحادثات إن المفاوضات بوساطة قطرية بين إسرائيل وحماس استمرت، ولكن بوتيرة أبطأ بكثير مما كانت عليه قبل التصعيد الذي وقع يوم الجمعة في غزة.

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