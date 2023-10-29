زلزال بقوة 5.3 يضرب بنغكولو في إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، الأحد مقاطعة بنغكولو في إندونيسيا دون أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

ونقلت وسائل الإعلام عن بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 69 كيلومتراً من منطقة سيلوما بالمقاطعة، وعلى عمق 31 كيلومتراً.

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