إندونيسيا تطلق أولى رحلاتها التجارية باستخدام وقود طائرات ممزوج بزيت النخيل

أطلقت إندونيسيا، الجمعة، أولى رحلاتها التجارية التي تستخدم فيها وقود طائرات ممزوج بزيت النخيل، في وقت تسعى فيه أكبر دولة منتجة لزيت النخيل في العالم إلى التوسع في استخدام الوقود الحيوي لخفض وارداتها من الوقود.

وقال عرفان ستيابوترا الرئيس التنفيذي لشركة طيران جارودا إندونيسيا الوطنية، إن الطائرة من طراز بوينج 737-800 إن.جي التي تديرها الشركة حملت أكثر من 100 راكب من العاصمة جاكرتا إلى مدينة سوراكارتا على بعد نحو 550 كيلومتراً.

وأضاف عرفان خلال مراسم إعلان الخطوة «سنناقش المزيد مع شركة برتامينا (للنفط والغاز) ووزارة الطاقة والأطراف الأخرى لضمان أن يكون سعر هذا الوقود معقولاً من الناحية التجارية»، مضيفاً أن الطائرة من المقرر أن تعود إلى جاكرتا في وقت لاحق الجمعة. headtopics.com

وأجرت شركة جارودا إندونيسيا عدة تجارب شملت اختبار الطيران باستخدام الوقود الجديد في وقت سابق من هذا الشهر واختباراً للمحرك على الأرض في أغسطس/ آب. وتنتج شركة برتامينا المملوكة للدولة في إندونيسيا وقود الطائرات الممزوج بزيت النخيل في مصفاة تابعة لها، ويُصنع الوقود من زيت نواة النخيل المكرر المبيض عديم الرائحة.

وتقول الشركة، إن الوقود المشتق من زيت النخيل يصدر كميات أقل من الغازات المسببة للاحتباس الحراري مقارنة بالوقود الأحفوري، ودعت نظراءها من الدول المنتجة لزيت النخيل إلى إدراج زيت الطعام في المواد الخام لإنتاج وقود الطيران المستدام. headtopics.com

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