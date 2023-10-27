«دناتا» تتعاون مع «فيرجن أتلانتيك» لدعم عودة رحلاتها إلى دبي

ووقع اختيار فيرجن أتلانتيك على «دناتا لخدمات التمثيل» لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات؛ باعتبارها وكيل المبيعات العام GSA للناقلة في دولة الإمارات.

وتوفر الشراكة بين الجانبين بنية تحتية في دولة الإمارات، لدعم المبيعات والتسويق والتوزيع المحلي، وتوفير مجموعة كاملة من خدمات السفر لعملاء فيرجن أتلانتيك الذين يسافرون من دبي وإليها، وتأتي في إطار استعدادها لاستئناف رحلاتها بين لندن هيثرو ومطار دبي الدولي خلال أكتوبر الجاري.

وتتوفر خدمة فيرجن أتلانتيك الآن للحجز، وسوف تنطلق اعتباراً من 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى نهاية مارس/ آذار 2024، بمعدل أربع رحلات في الأسبوع.وقال سايمون وودفورد، نائب رئيس «مجموعة دناتا للسفريات» للخدمات الجوية العالمية: «عملت دناتا لخدمات التمثيل سابقاً وكيل مبيعات عام لشركة فيرجن أتلانتيك في دولة الإمارات، ويسعدنا العودة إلى العمل معها لاستئناف خدماتها إلى دبي. headtopics.com

من جانبه، قال ليزل جيريك، رئيس الشؤون الدولية في فيرجن أتلانتيك: «أردنا منذ مدة طويلة العودة إلى دبي عندما يحين الوقت المناسب، ونعلم أن عملاءنا يتوقون إلى إعادة العمل على هذا الخط الحيوي الشهير. ونحن نتطلع إلى الترحيب بهم على متن الطائرة مجدداً، سواء كانوا من المسافرين للعمل أو الترفيه أو العائدين إلى المملكة المتحدة للتواصل مع الأصدقاء والعائلة».

وسوف توفر الخدمة الجديدة اتصالاً سلساً وتجارب متسقة طويلة المدى على متن الطائرة للعملاء، الذين يسافرون من دبي عبر مطار لندن هيثرو إلى وجهات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، عبر شبكتي فيرجن أتلانتيك ودلتا، بما في ذلك نيويورك وسياتل ولاس فيغاس ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو. headtopics.com

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