ليلارد يتألق في أول مباراة مع باكس.. وفوز أول لليكرز

تألق داميان ليلارد في أول مباراة له في صفوف فريقه الجديد ميلووكي باكس بتسجيله 39 نقطة ليقوده إلى فوز مثير على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 118-117 ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وكان ليلارد انتقل إلى ميلووكي باكس في الماضي قادماً من بورتلاند ترايل بلايزرز بعد ان أمضى 11 عاماً في صفوف الأخير. وبالإضافة إلى نقاطه الـ39 التي جعلت منه اللاعب الرابع الأكثر تسجيلاً في أول مباراة يخوضها لاعب مع فريق جديد في تاريخ دوري «أن بي ايه»، نجح ليلارد بـ8 متابعات و4 تمريرات حاسمة. في المقابل، سجل نجم الفريق الآخر اليوناني يانيس انتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري عامي 2019 و2020 وبطله عام 2021، 23 نقطة و13 متابعة.

وقال ليلارد الذي نجح في رمياته الحرة الـ17 في المباراة «لقد وجدت نفسي في المكان الذي ادرك فيه ما كان الجميع ينتظره مني. يقوم أنصار النادي بتشجيعي على القيام بالسيطرة واتخاذ القرارات، انهم يثقون بي وسأتحمل هذه المسؤولية حتى لو لم تسر الامور كما يجب في جميع المباريات». headtopics.com

في المقابل، وفي غياب هدافه جيمس هاردن، اضطر فيلادلفيا إلى الاعتماد على صانع ألعابه تايريز ماكسي (31 نقطة)، في حين اضاف كيلي أوبري جونيور 27 نقطة والكاميروني جويل أمبيد افضل لاعب الموسم الماضي، 24 نقطة.وكان ليكرز استهل الموسم بخسارته أمام دنفر ناغتس 107-119 الثلاثاء.

وكانت المواجهة مثيرة بين النجمين المخضرمين ليبرون جيمس (39 عاماً) من ليكرز،وكيفن دورانت (35) في أول لقاء بينهما وجهاً لوجه منذ 2018. وتعانق اللاعبان في نهاية المباراة وقال جيمس مازحا «لم يعد يتبقى لنا العديد من المباريات في مواجهة بعضنا البعض وبالتالي يتعين علينا استغلال هذه الفرصة». headtopics.com

وتألق دورانت في المباراة مسجلاً 39 نقطة مقابل 21 نقطة و8 متابعات و9 تمريرات حامسة لجيمس الذي يخوض موسمه الحادي والعشرين في الدوري الأمريكي، في حين اضاف زميله أنتوني ديفيس 30 منقطة.

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