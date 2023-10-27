اتفاقية شراكة بين 'دناتا' و'فيرجن أتلانتيك' البريطانية مع اقتراب استئناف رحلاتها إلى دبي

دبي في 27 أكتوبر / وام / أبرمت دناتا لخدمات الطيران والسفر، شراكة مع فيرجن أتلانتيك، لدعم استئناف خدمات الناقلة البريطانية إلى دبي. واختارت فيرجن أتلانتيك "دناتا لخدمات التمثيل" لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات باعتبارها وكيل المبيعات العام للناقلة في دولة الإمارات.

وقال سايمون وودفورد، نائب رئيس "مجموعة دناتا للسفريات" للخدمات الجوية العالمية: "عملت دناتا لخدمات التمثيل سابقاً وكيل مبيعات عاما لشركة فيرجن أتلانتيك في دولة الإمارات، وسنعود للعمل معها لدى استئناف خدماتها إلى دبي، وسيدعم فريقنا الناقلة في تحقيق أهدافها التجارية وخطط نموها، حيث تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها وجهة أولى للمسافرين في المملكة المتحدة".

اقرأ أكثر:

wamnews »

«دناتا» تتعاون مع «فيرجن أتلانتيك» لدعم عودة رحلاتها إلى دبيأبرمت «دناتا»، شراكة مع فيرجن أتلانتيك، لدعم استئناف خدمات الناقلة البريطانية إلى دبي.... اقرأ أكثر ⮕

دناتا تتعاون مع فيرجن أتلانتيك لدعم استئناف خدمات الناقلة إلى دبيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

القمة العالمية للحكومات تعلن '&e' شريكاً رائداًدبي في 26 أكتوبر / وام / وقعت مؤسسة القمة العالمية للحكومات شراكة رائدة مع '&e' ، لتنضم المجموعة الإماراتية إلى نخبة من الشركاء الرائدين للقمة في مختلف المجالات الاقتصادية. اقرأ أكثر ⮕

شراكة بين شرطة دبي و'نخيل' دعماً لرياضة التجديف في المنطقةدبي في 26 أكتوبر / وام / أعلنت شركة 'نخيل'، مطور المجتمعات والواجهات المائية الرائد عالمياً، اليوم؛ عن شراكتها مع شرطة دبي لرعاية فريقي شرطة دبي للتجديف والتجديف الأولمبي. اقرأ أكثر ⮕

تعاون بين محاكم مركز دبي المالي العالمي و«واحة رأس الخيمة الرقمية»وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي اتفاقية مع «واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية»، لزيادة الوعي والمعرفة بخدمات الاقتصاد الرقمي التي تقدمها المحاكم للشركات والمؤسسات العاملة... اقرأ أكثر ⮕

«الاتحاد للطيران» في رحلة سفاري | صحيفة الخليجتستأنف الاتحاد للطيران رحلاتها إلى شرق أفريقيا... اقرأ أكثر ⮕