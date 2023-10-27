'الشارقة للدفاع عن النفس' يكرم أبطاله في بطولة قطر للتايكواندو

جاء ذلك في حفل نظمه النادي بحضور سعادة عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس الإدارة، وسعادة عبيد العسم السويدي، عضو المجلس ومدير إدارة التدريب الرياضي، وعدد من المسؤولين في النادي والمدربين وأسر اللاعبين.

وثمن العويس المكاسب التي حققها فريق التايكواندو خلال مشاركته في البطولة، والتي نجح فيها لاعبو النادي بإحراز 7 ميداليات ملونة في أفضل إنجاز دولي للاعبي التايكواندو في بطولة خارجية، واصفا المشاركة بأنها إنجاز جديد للرياضة الاماراتية ولرصيد إمارة الشارقة في رياضات الدفاع عن النفس.وأكد أن المكاسب الفنية المهمة للمشاركة الإماراتية تضمنت نيل فرص ثمينة للاحتكاك مع لاعبين دوليين من أصحاب المستويات الفنية العالية، لافتا إلى أن الفوز بالميداليات الدولية المميزة عزز السعي لمشاركات أقوى مقبلة.

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