الأمم المتحدة ترد على التشكيك الأمريكي في صحة حصيلة الضحايا بقطاع غزة

وأفاد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني للصحفيين في القدس «في الماضي، وعلى مدى جولات النزاع الخمس أو الست في قطاع غزة، اعتُبرت هذه الأرقام ذات مصداقية ولم يسبق لأحد أن شكك فيها».

وتستهدف إسرائيل قطاع غزة بشكل مكثّف منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وسقط 7028 فلسطينياً ضحايا للقصف بينهم 2913 طفلاً بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة. وأكد لازاريني مقتل 57 من موظفي الأونروا منذ بدء النزاع، موضحاً أن حجم الحصيلة التي سجّلتها الوكالة الأممية يعكس معدل الحصيلة الإجمالية المعلنة في غزة.

وأشار المفوض العام إلى أن نسبة موظفي الأونروا الذين قتلوا مقارنة مع العدد الإجمالي للعاملين ضمن الوكالة يتوافق مع نسبة سكان غزة الذين قتلوا مقارنة مع العدد الإجمالي لسكان القطاع، وهو ما يثبت صحة بيانات وزارة الصحة.جاءت تصريحاته بعد أيام على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه «لا يثق» بالأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة في غزة. headtopics.com

وقال بايدن في مؤتمر صحفي الأربعاء «ليست لدي أدنى فكرة عن أن الفلسطينيين يقولون الحقيقة بشأن عدد الأشخاص الذين يقتلون. أنا أكيد بأن أبرياء خسروا أرواحهم، لكن هذا هو ثمن خوض الحرب»، متابعاً «لكنني لا أثق بالعدد الذي يستخدمه الفلسطينيون».

وفي اليوم التالي، ردّت وزارة الصحة بنشر قائمة مفصّلة بأسماء وأرقام بطاقات الهوية وجنس وعمر نحو 7000 شخص قتلوا في غزة. وأفادت الوزارة «قرّرنا أن نخرج ونعلن بالتفاصيل والأسماء وأمام العالم بأسره حقيقة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقّ شعبنا أمام أنظار العالم وعلى مسمعه». headtopics.com

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