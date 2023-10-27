«الشارقة للدفاع عن النفس» يكرم أبطال بطولة قطر للتايكواندو

كرم مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس اللاعبين الفائزين بالميداليات الملونة في بطولة قطر الدولية بالتايكواندو، والمصنفة بمعيار G1، والتي اختتمت مؤخراً بمشاركة عالمية وذلك في الحفل الذي نظمه النادي بحضور عبدالرحمن العويس رئيس مجلس الادارة وعبيد العسم السويدي عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة التدريب الرياضي عبدالعزيز الحمادي ومدير مكتب الرئيس محمود لطفي والمدير الفني للتايكواندو الدكتور علي علوي والمدربين وأسر اللاعبين.

وثمن العويس المكاسب التي حققها فريق التايكواندو خلال مشاركته في البطولة والتي نجح فيها النادي بإحراز 7 ميداليات ملونة في افضل إنجاز دولي للاعبي التايكواندو في بطولة خارجية، واصفاً المشاركة بأنها اسفرت عن تحقيق العديد من المكاسب التي أضافت الجديد للرياضة الإماراتية ولرصيد إمارة الشارقة في رياضات الدفاع عن النفس.

وأكد العويس انه من المكاسب الفنية المهمة نيل الفرصة للاحتكاك مع لاعبين دوليين من أصحاب المستويات الفنية العالية. وأوضح العويس ان الفوز بالميداليات الدولية المميزة عززت السعي لمشاركات أقوى مقبلة وانه تم توجيه إدارة التدريب الرياضي ببحث ودراسة جوانب مشاركة فريق التايكواندو لتطويرها ضمن برنامج استكشاف وتطوير المواهب المواطنة. headtopics.com

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