'اينوك' تنظّم فعالية للتبادل المعرفي في مجال التقنية

دبي في 27 أكتوبر / وام / استضافت مجموعة "اينوك"، الشركة العاملة في مجال الطاقة، فعّالية مكرّسة للتبادل المعرفي شارك فيها عدد من أبرز الرواد في المجال التكنولوجي، وذلك في إطار جهود المجموعة الرامية لتوفير رؤى تقنية متكاملة تلبي احتياجات فرق عملها وعملياتها التشغيلية، وبهدف الوقوف على الإمكانات الكاملة للابتكار والتكنولوجيا في القطاع.

ورحّبت مجموعة "اينوك" بطلاب وأعضاء في الهيئة التدريسية من جامعة الإمارات العربية المتحدة، قدموا مشاريع ابتكارية في مجال الاستدامة والتكنولوجيا، في حين سلّط خبراء الرقمنة من شركات "إرنست آند يونغ" و"مورو هب" الضوء على أحدث مبادراتهم وخدماتهم.

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برنامج التبادل المعرفي الحكومي يبحث تعزيز مجالات الشراكة مع إثيوبيابحث وفد من برنامج التبادل المعرفي الحكومي، ضمن زيارة رسمية إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية... اقرأ أكثر ⮕

'استثمر في الشارقة' يبحث التعاون مع ايطاليا في مجال الابتكار وتكنولوجيا الصناعة والاستدامةميلان في 24 أكتوبر / وام / نظّم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر “استثمر في الشارقة” بالشراكة مع شركة الاستشارات الإيطالية 'إي أف جي كونسلتنج' 'ملتقى الأعمال بين الشارقة وإيطاليا' وذلك على هامش جولته الترويجية في مدينة ميلان الإيطالية برئاسة سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” وناصر الخاجة القائم... اقرأ أكثر ⮕

«استثمر في الشارقة» يبحث سبل التعاون في مجال الابتكار خلال «ملتقى الأعمال مع إيطاليا»موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الصين ترسل إلى الفضاء بعثتها «شنتشو-17»أرسلت الصين الخميس، إلى محطة تيانغونغ الفضائية طاقماً يُعدُّ أعضاؤه الأصغر سناً بين روادها، في ظل سعيها إلى تعزيز خبرتها في مجال الرحلات المأهولة والهبوط بإحداها على سطح القمر بحلول عام 2030 اقرأ أكثر ⮕

50 فعالية في الموسم الجديد لسباقات حلبة ياسأبوظبي في 27 أكتوبر / وام / أعلن منظمو سباقات حلبة ياس، عن اقامة أكثر من 50 فعالية خلال الموسم الجديد 2023 / 2024. وانطلقت اليوم أولى سباقات الموسم بالجولة الأولى من سلسلة سباقات ياس، والتي يقام خلالها سباقات بطولات الخليج بروكار، وكأس الخليج راديكال، وتستمر حتى 29 أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕

شراكة بين «المحترفين» و«مياه وكهرباء الإمارات»وقعت رابطة المحترفين مذكرة تفاهم، مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة، في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه اقرأ أكثر ⮕