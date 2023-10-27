دبلوماسيون: تقدم كبير في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى «حماس»

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر دبلوماسية مطلعة على المفاوضات قولها، الجمعة، إنه تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، لكن لا تزال هناك مسائل عالقة.

وذكرت المصادر لـ «سي إن إن»: أن «المفاوضات تسير بشكل جيد جداً، لقد حققنا خرقاً على هذا الصعيد، ولا تزال هناك بعض المسائل، لكن المحادثات مستمرة، ونبقى متفائلين». وقال مصدر مطلع على الاجتماعات إن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف تزور الدوحة لعقد اجتماعات مع القيادات القطرية.وتابع غالانت: «هناك شيء واحد يجب أن يكون واضحاً.. لدينا هدف وأنا أثق بدولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي وسنواصل بذل كل جهد لإعادة الرهائن والمفقودين».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

حماس: إطلاق الرهائن قبل وقف إطلاق النار «لا يمكن»نقلت صحيفة كوميرسانت الروسية عن عضو في وفد حماس الذي يزور موسكو قوله: إن حماس لا يمكن أن تطلق سراح الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل حتى يتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار... اقرأ أكثر ⮕

حماس: إطلاق الرهائن قبل وقف إطلاق النار «غير ممكن»نقلت صحيفة كوميرسانت الروسية عن عضو في وفد حماس الذي يزور موسكو قوله: إن حماس لا يمكن أن تطلق سراح الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل حتى يتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار... اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل: أكثر من نصف الرهائن لدى حماس يحملون جنسيات أجنبيةقالت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، إن أكثر من نصف الرهائن، الذين يقدر عددهم بنحو 220 رهينة تحتجزهم حركة «حماس» اقرأ أكثر ⮕

بايدن: لم أطلب من إسرائيل تأجيل الهجوم البري ولا أثق بحصيلة الفلسطينييننفى الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، أن يكون قد طلب من إسرائيل إرجاء عمليتها البرية المتوقعة في غزة إلى أن تفرج «حماس» عن الرهائن الذين تحتجزهم اقرأ أكثر ⮕

مسؤول إسرائيلي: كلفة الحرب في غزة ستفوق التقديراتقال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية الخميس، إن إسرائيل ستضطر على الأرجح لإنفاق مبلغ أكبر لتمويل الحرب على حركة حماس عما قدره بنك إسرائيل هذا .. اقرأ أكثر ⮕

المخابرات المصرية تبحث مع حماس جهود وقف إطلاق النار في غزة وإدخال الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطينيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕