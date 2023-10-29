تعزيز استعدادية المنطقة للتعامل مع حالات السكتة الدماغية لتحسين صحة المرضى

مقال للبروفيسور الدكتور محمد مشرف، المدير الطبي لدى "بوهرنجر إنجلهايم" في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا والهندالسكتة الدماغية الإقفارية هي حالة طبية طارئة تنتج عن انسداد أو ضيق في أحد الأوعية الدموية التي تزوّد الدماغ بالدم، مما يسبب نقصاً في الأكسجين والمواد المغذية لأنسجة المخ.

·اتباع نهج منظم لمراقبة إدارة السكتة الدماغية بكفاءة عالية ضمن سجل طبي أو دولي. وقد ثبت أن ذلك يؤدي إلى تحسّن الأداء وتقديم الرعاية للسكتة الدماغيةيجب تطبيق البرامج الوقائية مع التركيز على عوامل الخطر المرتبطة بمتلازمة التمثيل الغذائي. فهناك حاجة مستمرة في جميع أنحاء المنطقة لبذل جهود مشتركة والتعاون الدائم بين السلطات الصحية وشركات الأدوية والمجتمع الطبي من أجل زيادة الوعي حول انتشار السكتة الدماغية وعوامل الخطر وأفضل الممارسات المتبعة للوقاية.

ويجب التركيز في جهود التثقيف العام على كيفية التصرف عند اكتشاف علامات السكتة الدماغية، والتنبه إلى أن السكتة الدماغية هي حالة طارئة ويجب معالجتها بسرعة في مستشفى مناسب. كذلك يُعد التعليم المهني لمختصي الرعاية الصحية جانباً مهماً أيضاً، وتبذل "بوهرنجر إنجلهايم" جهوداً مكثفة في هذا المجال ولا سيما دعم المتخصصين في الرعاية الصحية لتطوير معارفهم وخبرتهم في السكتة الدماغيةتلعب الهيئات التنظيمية دوراً محورياً في توحيد الرعاية المتبعة لإدارة السكتة الدماغية. headtopics.com

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