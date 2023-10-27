صاروخ يضرب طابا المصرية قرب الحدود مع إسرائيل وإصابة 6 أشخاص

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية نقلاً عن مصادر أن صاروخاً على صلة بالقتال الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين، أصاب مدينة طابا على بعد نحو 220 كيلومتراً من قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

وقالت القناة"إن الصاروخ ضرب منشأة طبية في طابا، ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل، وأكد شاهد في المدينة السياحية سماع دوي انفجار ورؤية دخان يتصاعد" وتقع طابا على الحدود المصرية مع مدينة إيلات الإسرائيلية على البحر الأحمر، وقال الجيش الإسرائيلي: إنه على علم بحادث أمني وقع خارج حدوده.وأوضحت الوزارة في بيان أن «الإصابات جميعها طفيفة»، مضيفة: «من المنتظر خروج المصابين الآخرين خلال الساعات المقبلة».

وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة، سقط صاروخ على مبنى الإسعاف والسكن الإداري بجوار مستشفى طابا المركزي بمحافظة جنوب سيناء. وتلعب مصر دوراً نشطاً في التفاوض على وصول المساعدات للفلسطينيين وفي محاولة إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس والدعوة إلى وقف إطلاق النار. headtopics.com

لكن قربها من خط المواجهة يعرضها للمخاطر، وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول، تعرض عدد من عناصر المراقبة الحدودية لإصابات بعدما أصيب أحد أبراج المراقبة بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ، واعتذرت إسرائيل عن الحادث.ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع صباح اليوم الجمعة.

وتقع طابا في شبه جزيرة سيناء المصرية؛ وهي وجهة سياحية شهيرة، وتبعد نحو ثلاث ساعات بالسيارة عن شرم الشيخ على البحر الأحمر.

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