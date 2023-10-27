فيديو|صاروخ يضرب تل أبيب ويتسبب في إصابة 3 إسرائيليين

أصيب 3 إسرائيليين جراء سقوط صاروخ على مبنى سكني في تل أبيب، الجمعة، بعد وقت قصير من دوي صفارات الإنذار في المدينة وسط البلاد.

وقالت «نجمة داود الحمراء» التي تقدم الاسعافات للإسرائيليين، على منصة «إكس» إن مسعفيها قدموا العلاج لشاب إصابته متوسطة بالرأس والأطراف، قبل تحويله إلى مستشفى «إيخيلوف». وأضافت «نجمة داوود» عبر حسابها على منصة «إكس» أن مسعفيها «يقدمون العلاج الطبي لمصابين اثنين (آخرين) حالتهما طفيفة».وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صاروخاً سقط على مبنى سكني.وبحسب تغريدات الجيش الإسرائيلي على منصة «إكس» فإن الصفارات دوت مرتين.

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