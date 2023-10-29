الجيش الإسرائيلي يدعو سكان غزة للتوجه جنوباً للحصول على مساعدات

دعا الجيش الإسرائيلي الأحد المدنيين في غزّة إلى التوجّه نحو الجنوب، قائلاً إنّ الجهود الإنسانية في تلك المنطقة من القطاع المحاصر ستتوسّع.

وذكر الجيش عبر منصة إكس «يجب على المدنيين في شمال غزة وفي مدينة غزة أن ينتقلوا مؤقتاً إلى جنوب وادي غزة، نحو منطقة أكثر أماناً، حيث سيكون بإمكانهم الحصول على مياه وغذاء ودواء. والأحد، ستتوسع الجهود الإنسانية بقيادة مصر والولايات المتحدة».

ويقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة دون هوادة منذ هجوم حركة حماس غير المسبوق في أراضيها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر أحكمت إسرائيل حصارها على غزة قاطعة عنه المياه والكهرباء والمواد الغذائية، في حين أن القطاع حيث يقيم 2,4 مليون فلسطيني يخضع أصلاً لحصار بري وجوي وبحري منذ تولي حركة حماس السلطة فيه عام 2007. headtopics.com

منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر، دخلت 84 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية من مصر إلى غزة، حسب الأمم المتحدة، في حين أن هناك حاجة إلى مئة شاحنة على الأقل يومياً، وفق المنظمة الأممية. ويدعو الجيش الإسرائيلي سكان شمال القطاع، حيث تتركز عمليات القصف الكثيفة، إلى الانتقال جنوباً منذ 15 تشرين الأول/أكتوبر.

إلا أن الضربات تستمر باستهداف الجنوب أيضاً إلى حيث انتقل مئات آلاف السكان المدنيين قرب الحدود المقفلة مع مصر، وعاد آلاف من الفلسطينيين باتجاه الشمال لعدم توافر مساكن ومساعدات في الجنوب حسب ما أفادت الأمم المتحدة. headtopics.com

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