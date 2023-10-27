جمعية الشارقة الخيرية تشيد بنجاح حملة «تراحم من أجل غزة»

قال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية: في بداية حديثي باسمي واسم إخواني أعضاء مجلس إدارة الجمعية والقائمين عليها أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة على دعمه اللامحدود لمسيرة الإنسانية والعمل الخيري والتطوعي في إمارة الشارقة، وقد ساهمت جهود سموه، في تسريع وتيرة العمل الخيري وأصبح التطوع ثقافة في وجدان كل من يقيم على أرض الإمارات والشارقة بشكل خاص، وغردت الشارقة الباسمة بمسيرة...

كما أتقدم بوافر الشكر إلى وزارة الخارجية ممثلة في إدارة المساعدات الخارجية وأخص بالذكر سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الهلال الأحمر الإماراتي على دعمه السخي ودوره الرئيسي في هذه الحملة.

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«مؤسسة زايد العليا» والشارقة للثروة السمكية تشاركان في الحملةنظمت هيئة الشارقة للثروة السمكية، مبادرة خيرية للمساهمة مع مؤسسة القلب الكبير للتبرع ضمن حملة «تراحم من أجل غزة»، والتي استهدفت اقرأ أكثر ⮕

الإمارات تواصل فعاليات حملة «تراحم من أجل غزة» لإغاثة الشعب الفلسطينيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الإمارات تواصل فعاليات حملة «تراحم من أجل غزة» لإغاثة الشعب الفلسطينيتتواصل حملة «تراحُم من أجل غزة» التي انطلقت في دولة الإمارات يوم 15 من هذا الشهر لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة، في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني... اقرأ أكثر ⮕

أصحاب الهمم وكوادر 'زايد العليا' يشاركون في حملة 'تراحم من أجل غزة'أبوظبي في 27 أكتوبر / وام / شاركت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في حملة 'تراحم من أجل غزة'، لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في غزة، والتي انطلقت على مستوى الدولة تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. اقرأ أكثر ⮕

«تراحم من أجل غزة» تستهدف تجهيز 15 ألف سلة إغاثية جديدةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

الإمارات تواصل دعم «تراحم من أجل غزة» بتبرعات مادية وعينيةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕