خلال 21 يوماً.. هكذا دعمت أمريكا إسرائيل في الحرب على غزة

تعدّ إسرائيل من أكبر المتلقين للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، لذلك كان من الطبيعي أن يزداد حجم الدعم الأمريكي للحليف الأول والأقرب منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي انطلقت شرارتها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ووفق ما أعلنه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، فإن واشنطن ترفع «جهود الردع» بما يساعد إسرائيل على الدفاع عن نفسها، وأنه قام بتفعيل نشر بطارية الدفاع الطرفية للارتفاعات العالية «ثاد»، إضافة إلى بطارية «باتريوت» في عدة مواقع في جميع أنحاء المنطقة لزيادة حماية القوات الأمريكية.

ويعتبر «ثاد» واحداً من أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية الأكثر تقدماً، حيث يتنافس الحلفاء في جميع أنحاء العالم على الحصول عليه.في ظل التصعيد المتواصل بين حركة حماس وإسرائيل، أعلنت واشنطن نشر حاملتي الطائرات «جيرالد فورد» و«يو إس إس أيزنهاور» وسفن حربية مرافقة لهما في شرق المتوسط، لضمان أمن إسرائيل وعدم توسيع رقعة التصعيد. headtopics.com

وقال متحدث باسم «البنتاغون»: إن «وصول حاملة الطائرات هو جزء من مجموعة من القرارات التي اتخذها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لتعزيز الردع الإقليمي، وإرسال رسالة واضحة إلى أي جهة فاعلة ضارة قد تفكر في اتخاذ إجراءات تصعيدية من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم هذا الصراع».أعلن الجيش الإسرائيلي وصول أول طائرات تحمل ذخيرة أمريكية حيث هبطت في قاعدة «نيفاتيم» الجوية، وقال إن «الذخيرة مصممة لتمكين الجيش من تنفيذ ضربات كبيرة، والاستعداد لسيناريوهات إضافية».

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: إن صواريخ كروز، وأربع مدمرات صواريخ تتجه إلى المنطقة، علاوة على إرسال مقاتلات جوية أمريكية. وأوضح أن الصواريخ الموجهة من فئة «تيكونديروجا يو إس إس نورماندي»، إضافة إلى مدمرات الصواريخ الموجهة من فئة «أرلي بيرك يو إس إس توماس هودنر»، و«يو إس إس راماج»، و«يو إس إس كارني»، و«يو إس إس روزفلت». headtopics.com

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