الجيش الإسرائيلي: توجه سكان غزة إلى جنوب القطاع صار الآن أمرا ملحا

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إن دعواته للفلسطينيين في قطاع غزة للتوجه إلى الجنوب بعيدا عن مركز الحرب على حماس صارت الآن أمرا ملحا.

وقال الأميرال دانيال هاجاري المتحدث باسم الجيش "على مدى الأسبوعين الماضيين، كنا ندعو سكان شمال قطاع غزة ومدينة غزة إلى الانتقال جنوبا مؤقتا... من أجل سلامتهم الشخصية".وقال إن عدد من تأكد احتجازهم رهائن في غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر ارتفع إلى 239.

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