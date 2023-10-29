الحرب بالشرق الأوسط تؤثر في التوقعات المالية للشركات الكبرى

وسط استمرار الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في الشرق الأوسط، والمخاوف التي تزداد يوماً بعد آخر، من إمكانية توسعه ليشمل دولاً أخرى بالمنطقة، ترى بعض الشركات الأكثر شهرة في العالم أن الحرب تؤثر بالفعل في عملياتها.

وقال الرئيس التنفيذي سكوت كيربي في وقت سابق من هذا الشهر: «لدينا تنوع جغرافي لا مثيل له مع شبكة محلية كبيرة تكملها أكبر شبكة دولية طويلة المدى وكلاهما مربح بقوة». ويونايتد هي واحدة من العديد من شركات الطيران، بما في ذلك دلتا إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز، التي سارعت إلى تغيير جداول مواعيدها مع اندلاع الصراع. وقالت شركة «بوينغ» لصناعة الطائرات في بيان: «إن الصراع قد يؤثر في موردين محددين، بالإضافة إلى شركات الطيران».وتأثرت شركات الرحلات السياحية البحرية أيضاً بالحرب، حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة «رويال كاريبيان» جيسون ليبرتي في مكالمة هاتفية، الخميس: «إن حوالي 1.

وقالت ليبرتي: «أود ... أن أشيد بالجهد المذهل الذي بذلته فرقنا وطاقمنا على الشاطئ على متن السفينة رابسودي أوف ذا سيز الذين عملوا بلا كلل مع وزارة الخارجية الأمريكية للمساعدة على إجلاء الأمريكيين بأمان من إسرائيل. أتقدم بخالص امتناني لجميع المشاركين». headtopics.com

وقالت شركة «سناب» في أحدث إصدار للأرباح إنها شهدت توقفاً مؤقتاً في الإنفاق من عدد كبير من الحملات الإعلانية الموجهة أساساً للعلامة التجارية فور بدء الحرب. لقد أثر ذلك في ربع الإيرادات حتى الآن.

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